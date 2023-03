SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O rei Charles 3º condecorou com a medalha real vitoriana oito soldados que carregaram o caixão da rainha Elizabeth 2ª, morta em setembro passado aos 96 anos.

Segundo a rede britânica BBC, os agraciados com a honraria são os militares Alex Turner, Elias Orlowski, Ryan Griffiths, Tony Flynn, Fletcher Cox, James Patterson, Luke Simpson e David Sanderson. Eles receberam a condecoração pelos serviços prestados à monarquia.

O rei também condecorou Angela Kelly, estilista da rainha por mais de 20 anos que liderou uma equipe que tinha em torno de dez pessoas.

No livro "The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe", Kelly revelou alguns segredos e curiosidades. Elizabeth, por exemplo, não amaciava os próprios sapatos. Era a estilista quem usava primeiramente os calçados da rainha.

Os ingleses se despediram da monarca em uma cerimônia fúnebre realizada 11 dias depois de sua morte. Na ocasião, o caixão com o corpo da rainha foi exibido por cinco dias no Salão de Westminster, enquanto milhares de britânicos enfrentavam filas gigantescas por uma chance de homenagear pessoalmente a soberana.

Depois do velório, o caixão foi erguido pelos carregadores reais --os oitos soldados que foram condecorados.

Como em procissões anteriores, o caixão foi coberto por uma bandeira com o estandarte real, a Coroa Imperial do Estado e um arranjo com flores de vários jardins da realeza --sustentável a pedido do rei Charles 3º, historicamente engajado no ativismo ambiental.

Depois do funeral, o caixão foi levado por marinheiros por Londres em um dos maiores cortejos militares já visto na capital, com dezenas de membros das Forças Armadas trajando figurinos cerimoniais.

Eles marchavam de acordo com a melodia fúnebre tocada pela banda marcial ao mesmo tempo que o Big Ben marcava os minutos ao fundo.

A procissão foi encerrada com a chegada do corpo de Elizabeth 2ª ao Arco de Wellington, monumento construído no Hyde Park no século 19 para comemorar as vitórias do Reino Unido contra Napoleão.

Dali, o caixão viajou em um carro fúnebre até o Castelo de Windsor, a oeste de Londres, onde a rainha foi enterrada ao lado de seu marido, Philip. A rota foi mais uma vez acompanhada de perto pelo povo, que batia palmas e jogava flores sobre o veículo.