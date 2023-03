Uma mulher de 28 anos fortemente armada abriu fogo nesta segunda-feira (27) em uma escola cristã particular que frequentou na capital do Tennessee, matando três crianças e três adultos que trabalhavam no local antes de ser morta pela polícia, informaram as autoridades.

Não houve pronunciamento oficial sobre a possível motivação para o crime, que aconteceu em uma manhã quente de primavera nos Estados Unidos, logo após o início das aulas na The Covenant School, cujos alunos são principalmente crianças em idade escolar.

A mulher carregava pelo menos dois rifles semiautomáticos e uma pistola, segundo a polícia.

O Departamento de Polícia Metropolitana de Nashville começou a receber chamadas sobre uma atiradora na escola às 10h13 (8h13, no horário de Brasília), e os policiais que chegavam relataram ter ouvido sons de tiros vindo do segundo andar, disse o porta-voz da polícia, Don Aaron, a jornalistas.

Dois policiais de uma equipe de cinco membros atiraram na agressora em uma área do saguão, e ela foi declarada morta às 10h27.

"A resposta do departamento de polícia foi rápida", disse Aaron. Mais tarde, o chefe de polícia John Drake descreveu a suspeita como uma mulher de 28 anos da área de Nashville que "em certo ponto foi aluna desta escola". Mas sua identidade não foi divulgada imediatamente.

Três estudantes foram declarados mortos após chegarem ao Hospital Infantil Monroe Carell Jr., em Vanderbilt, com ferimentos a bala, disse John Howser, porta-voz do hospital, em um comunicado. Três adultos que trabalhavam na escola foram mortos pela atiradora, disse a polícia.

Além dos falecidos, ninguém mais foi baleado, disse Aaron.

Os pais dos estudantes foram orientados a se reunirem em uma igreja próxima com seus filhos. Uma mulher estava visivelmente perturbada enquanto era escoltada sozinha por policiais para fora da igreja até uma viatura à espera.

A The Covenant School, fundada em 2001, é um ministério da Igreja Presbiteriana da Aliança no bairro de Green Hills, em Nashville, com cerca de 200 alunos, de acordo com o site da escola. A escola atende da pré-escola até a 6ª série.

*reportagem adicional de Kanishka Singh, Tyler Clifford, Rich McKay, Brad Brooks, Joseph Axe e Brendan O'Brien

Tags:

Ataque | escola | EUA | Internacional | Nashville | Tennessee | Violência