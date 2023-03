SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um acidente envolvendo dois helicópteros do Exército durante um treinamento de rotina no sudeste dos Estados Unidos provocou a morte de nove soldados na noite de quarta-feira (29), informou um porta-voz das Forças Armadas.

O desastre ocorreu quando as aeronaves sobrevoavam o condado de Trigg, no Kentucky, a noroeste de Fort Campbell --base militar localizada bem na divisa entre o estado e o Tenneesee que é uma das maiores do território americano.

O brigadeiro John Lubas, vice-comandante de operações da divisão cujas tropas morreram no acidente, declarou que a causa do acidente ainda é desconhecida. A repórteres, ele afirmou que mesmo a notícia original de que os helicópteros tinham colidido um com o outro não é certa.

Uma equipe especializada em investigações de segurança aeronáutica parte de Fort Rucker, no Alabama, nesta quinta para examinar os computadores de bordo dos veículos, equivalentes às caixas-pretas de aeronaves comerciais.

O militar acrescentou que um dos helicópteros tinha cinco soldados e o outro, quatro, e todos usavam equipamento de visão noturna.

As aeronaves em questão eram do modelo HH-60, uma variação do Blackhawk criada para apoiar uma série de operações, incluindo ataques por via área e evacuações por razões médicas.

À frente da Secretaria do Exército no governo de Joe Biden, Christine Wormuth mencionou o episódio em uma audiência com o Comitê das Forças Armadas do Senado nesta quinta, afirmando que este era "um dia difícil" para a instituição.

O governador do Kentucky, Andy Beshear, viajou a Fort Campbell para "apoiar as tropas e suas famílias", segundo escreveu no Twitter. A área onde a base está localizada tinha céu limpo e pouco vento na noite do ocorrido, de acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia. Em 2018, um outro acidente de helicóptero durante um treinamento no local matou dois soldados.