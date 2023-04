BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - A Justiça de Nova York indiciou o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump na quinta-feira (30); a primeira vez que um ex-chefe de Estado americano é indiciado. Ele deve se apresentar à Justiça na próxima semana.

Segundo as acusações, o republicano pagou pelo silêncio da atriz pornô Stormy Daniels durante a campanha de 2016, quando ela afirmava que teve um caso com o então candidato anos antes. Trump registrou o montante, de US$ 130 mil (R$ 662,2 mil), como gasto jurídico, e a suspeita da promotoria é de que o pagamento se tratou de um gasto de campanha não declarado.

O indiciamento deve influenciar as eleições presidenciais de 2024, a qual Trump já disse ser pré-candidato.

Saiba quem são os principais nomes desse episódio:

Donald Trump, 76

Presidente dos EUA entre 2017 e 2021, ele é acusado de não declarar corretamente seu gasto de campanha em 2016. Trump já disse a aliados que quer transformar o indiciamento em um "espetáculo" e que pretende usar algemas em uma possível detenção, em uma tentativa de obter apoio político para sua eventual campanha nas eleições do ano que vem.

Stormy Daniels, 44

Atriz pornô que teria tido um caso com Trump anos antes das eleições de 2016. Ela é bastante conhecida no meio pornográfico e já ganhou prêmios por sua atuação. Recentemente, após receber críticas de republicanos, Stormy tem chamado o ex-presidente de "minúsculo".

Alvin Bragg, 49

Primeiro negro eleito promotor pela ilha de Manhattan, ele foi quem apresentou as acusações contra o ex-presidente. Bragg também é responsável pelo caso em que as Organizações Trump foram condenadas por um esquema de fraudes fiscais e falsificação de registros. Ele é filiado ao Partido Democrata e, frequentemente, é alvo de críticas de Trump.

Michael Cohen, 56

Ex-advogado pessoal de Trump, ele foi responsável por pagar pelo silêncio de Stormy. Em 2018, Cohen se declarou culpado de de oito acusações criminais, entre elas o caso do ex-presidente. Recentemente, em tom crítico ao republicano, ele disse que ninguém está acima da lei.

Joe Tacopina, 56

Atual advogado de Trump, ele será o responsável por defender o ex-presidente no caso. Tacopina também é dono do Società Polisportiva Ars et Labor, time da segunda divisão do campeonato italiano de futebol. Após o indiciamento de seu cliente, ele disse que o Estado Direito nos EUA "está morto".

Mark Pomerantz, 71

Promotor de Manhattan responsável por retomar o caso de Trump e Stormy. Na ocasião, ele quis investigar a violação de leis estaduais pelas Organizações Trump ao supostamente falsificar registros comerciais da empresa. Pomerantz, porém, renunciou ao cargo em fevereiro de 2022.

Ron DeSantis, 44

Governador da Flórida, ele é o principal adversário de Trump na disputa interna do Partido Republicano nas eleições presidenciais de 2024. Recentemente, DeSantis disse que seu estado não vai atender a um possível pedido de extradição contra Trump "dadas as circunstâncias questionáveis" da decisão.

Mike Pence, 63

Vice de Trump, ele disse que a acusação contra o republicano é ultraje e que envia "uma péssima mensagem ao mundo". Pence já criticou o ex-presidente por seu papel na invasão do Capitólio e já deixou a entender que se candidatará nas eleições de 2024.

Joe Biden, 80

Presidente dos EUA, ele derrotou Trump nas eleições de 2020. Biden recebeu críticas de republicanos, que o acusam de interferência na Justiça americana.