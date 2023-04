SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As tempestades no Sul e no Meio-Oeste dos Estados Unidos já deixaram, ao menos, 26 mortos nos últimos dias e causaram o apagão de milhares de casas ao redor do país. A expectativa dos meteorologistas é que a chuva enfraqueça neste domingo (2), mas volte a causar distúrbios na próxima terça-feira (4).

No Tennessee, o Departamento de Saúde confirmou nove mortes, sendo sete no condado de McNairy, na divisa com o Mississippi. A Agência de Gerenciamento de Emergências do estado, porém, disse que o número de feridos e estruturas danificadas ainda são incertos em vários condados.

O tornado devastou várias regiões do estado, torcendo árvores e destruindo casas. "Eu podia sentir a casa inteira tremendo", disse Janice Pieterick. As portas e janelas de vidro de sua residência explodirem quando o tornado atingiu o condado de Lewis.

Essas mortes se somam às sete pessoas que morreram nos estados de Arkansas, Mississippi e Alabama.

No Arkansas, foram cinco, de acordo com autoridades. O número ainda pode aumentar, já que os socorristas continuam vasculhando os destroços em busca de mais possíveis vítimas. Um tornado atingiu o estado na sexta (31).

A capital Little Rock foi duramente atingida. Seus habitantes acordaram no sábado com uma imagem sombria de carros capotados, enormes árvores arrancadas do chão, linhas telefônicas quebradas e casas destruídas. "Sabemos que muitas pessoas foram deslocadas e estão procurando abrigo", disse o prefeito da cidade, Frank Scott Jr.

Por sua vez, a cidade de Wynne, no nordeste do estado, está "cortada em duas por danos de leste a oeste", lamentou a prefeita, Jennifer Hobbs, à CNN. Na manhã deste domingo, 28 mil casas estavam sem energia no Arkansas, segundo o site Poweroutage.us.

No sábado, o presidente dos EUA, Joe Biden, ligou para a governadora do estado, Huckabee Sanders, e os prefeitos de Little Rock e Wynne. O democrata também conversou com a administradora da Agência Federal de Gerenciamento de Emergências (FEMA), Deanne Criswell.

Segundo Sanders, Biden e o secretário de Segurança Interna, Alejandro Mayorkas, ofereceram apoio do governo federal ao estado. "Eles nos garantiram que esses recursos estarão aqui para qualquer coisa que o Arkansas precisar ", disse ela em entrevista.

No vizinho Mississippi, os serviços de gerenciamento de emergência também relataram uma morte e vários feridos no condado de Pontotoc. Há uma semana, um outro tornado atingiu o estado e matou 25 pessoas -Biden visitou o local na sexta.

Paralelamente, o Alabama registrou a morte de um idoso em Huntsville.

As autoridades também relataram quatro mortes em Illinois e seis em Indiana.

No primeiro, três pessoas morreram devido ao colapso de uma casa no condado de Crawford, disse o porta-voz da Agência de Gerenciamento de Emergências de Illinois, Kevin Sur. Na madrugada de sábado, uma pessoa já havia morrido na cidade de Belvidere após o telhado de um teatro desabar, durante o show de uma banda de rock -28 pessoas ficaram feridas.

Já as autoridades do estado vizinho de Indiana confirmaram a morte de uma pessoa em Delaware e de outras três em Sullivan. Neste domingo, o governo local também informou que encontrou um casal morto em um parque de acampamento, segundo o The Washington Post. Mais de 19 mil casas estão sem energia no estado.

Segundo o Poweroutage.us, a Pensilvânia é o estado que mais registra residências sem energia; 102 mil. "Hoje, as rajadas de vento máximas podem ser de cerca de 60 milhas (100 quilômetros) por hora em grande parte das Montanhas Apalaches, no alto vale de Ohio e no meio do Atlântico", anunciou o Sistema Meteorológico Nacional (NWS, na sigla em inglês) neste domingo.

Ainda segundo os meteorologistas, mais temporais podem atingir o país nesta terça. Essas tempestades podem produzir "alguns tornados fortes, granizo grande e rajadas de vento prejudiciais", informou o NWS.