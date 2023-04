SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma avalanche na cordilheira do Himalaia nesta terça-feira (4) matou ao menos sete turistas, e as autoridades temem que ainda mais pessoas tenham sido soterradas pela neve. A informação é do Exército indiano, que declarou que 23 indivíduos já foram resgatados da região.

Destes, oito estão em estado grave e foram levados a instalações militares próximas para receber tratamento.

A avalanche atingiu uma estrada movimentada que liga Gangtok ?capital do estado de Sikkim, no nordeste da Índia? a Nathu La, área turística localizada perto da fronteira com o Tibete.

De acordo com as autoridades, entre 20 e 30 visitantes a bordo de cinco a seis veículos fotografavam a paisagem no momento do incidente, às 11h30 do horário local (3h no horário de Brasília). Não há indícios de que houvesse estrangeiros no grupo.

As operações de emergência ainda estavam em andamento por volta das 16h da tarde (7h30 no horário de Brasília), com socorristas tentando retirar a neve da rodovia e procurando mais vítimas com o auxílio de pás e maquinário próprio.

Além do grupo atingido diretamente pela avalanche, outros 350 visitantes e 80 veículos foram resgatados na região depois que a neve foi retirada das estradas.

Milhares de turistas visitam anualmente Sikkim, também conhecida como "Terra do Esplendor Místico". Ela fica aos pés da montanha de Kanchenjunga ?a terceira maior do mundo, atrás apenas do Everest e do K2, também no Himalaia.

Muitos religiosos também vão o local, uma vez que Nathu La fica em uma rota de peregrinação em direção ao monte Kailash, no Tibete, considerada uma das mais sagradas do hinduísmo.

Estendendo-se por 3.500 quilômetros, a fronteira entre a Índia e a China é uma área de disputa entre as nações desde os anos 1950. Ambos os países têm competido para melhorar rodovias e ferrovias em suas regiões remotas nos últimos anos.

Avalanches e inundações súbitas são comuns no Himalaia no verão e nos períodos de monções em geral, quando chuvas fortes se combinam à neve derretida.

Em junho de 2013, chuvas de monções recordes no estado indiano de Uttarakhand, no norte do Himalaia, causaram enchentes que provocaram 6.000 mortes, em um dos piores desastres naturais a atingirem a Índia.

Cientistas apontam que o aumento dos eventos naturais extremos está diretamente ligado à emergência climática, causada pela ação humana.