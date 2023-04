SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um trem na Holanda descarrilou após colidir com um guindaste na madrugada desta terça-feira (4), matando o operador do equipamento e ferindo ao menos 30 passageiros, incluindo 19 em estado grave. O acidente aconteceu por volta das 3h25 do horário local (22h25 da véspera no horário de Brasília) no vilarejo de Voorschoten, a oito quilômetros de Haia ?destino final do comboio.

Cerca de 60 passageiros estavam a bordo no momento do ocorrido. Serviços de emergência encaminharam os feridos em estado grave (incluindo o condutor do comboio, que sofreu várias fraturas) para um hospital local, e trataram os demais em residências próximas.

Imagens mostram que, após o choque, a parte dianteira do trem avançou pelo campo e um segundo vagão ficou inclinado sobre os trilhos. Um terceiro vagão não sofreu danos, mas o quarto pegou fogo, em um incêndio apagado logo em seguida.

O trem de passageiros de dois andares tinha partido de Leiden, cidade histórica no sul do país ?a linha que a liga a Haia é uma das mais movimentadas da Holanda. A ProRaid, empresa responsável pela infraestrutura ferroviária no país, informou que o trajeto será interrompido por alguns dias para que as circunstâncias do acidente sejam investigadas.

CEO da ProRaid, John Voppen afirmou à imprensa que a operação de manutenção que envolvia o guindaste estava prevista, mas que não se sabe como o equipamento foi parar no meio dos trilhos. Um porta-voz da mesma empresa, Jeroen Wienen, disse que o acidente ainda envolveu um outro veículo, este de carga.

Um passageiro que estava no trem no momento da colisão afirmou à emissora local Omroep West que ouviu um barulho muito forte e, de repente, as luzes se apagaram. Ele contou que não conseguiu sair do comboio em um primeiro momento porque não havia energia elétrica.

O primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, e a família real do país estão entre os que se pronunciaram sobre o episódio. "Meus pensamentos estão com todas as vítimas e seus parentes. Desejo o melhor a todos eles", escreveu Rutte no Twitter. "Empatizamos profundamente com todos eles", disseram o rei Willem-Alexander e a rainha Maxima, que depois visitaram o local do descarrilamento, a cerca de dez quilômetros do palácio onde vivem.

O acidente ferroviário mais grave da história da Holanda aconteceu em 1962, quando o choque entre dois trens de passageiros em Harmelen, perto da cidade de Utrecht, matou 93 pessoas e deixou 52 feridos.

Mais recentemente, uma pessoa morreu e seis ficaram feridas quando um comboio bateu em uma grua hidráulica em 2016 no centro do país. Outra colisão perto de Amsterdã em 2012 deixou um morto e 117 feridos.