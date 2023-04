SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O professor Brandon Johnson, 47, foi eleito na noite desta terça-feira (4) prefeito de Chicago, a terceira cidade mais populosa dos Estados Unidos, após disputa que colocou frente a frente dois candidatos democratas e sublinhou divisões no partido.

Líder sindical e apoiado pelo Sindicato dos Professores de Chicago, Johnson enfrentou no segundo turno o correligionário Paul Vallas, ex-CEO de escolas considerado mais moderado e endossado por grandes grupos empresariais e pelo sindicato da polícia da cidade.

No primeiro turno, realizado no mês passado, os dois candidatos democratas terminaram à frente da atual prefeita, Lori Lightfoot, a primeira mulher negra e primeira pessoa abertamente LGBTQIA+ a governar Chicago. Com o revés, ela se tornou a primeira prefeita em 40 anos a não se reeleger na cidade.

A disputa focou o aumento da violência e de impostos na pandemia. Vallas fez uma campanha apresentando-se como candidato da lei e da ordem, com promessas de que seria intransigente com o crime. Ele chegou a dizer que sua "campanha se baseia em retomar a cidade, pura e simplesmente", em declaração definida por Lightfoot como "apito de cachorro".

Johnson, por sua vez, teve como principais bandeiras a criação de programas para saúde mental, de moradia acessível e de empregos para jovens. Diferentemente de Vallas, o prefeito eleito deixou temas relacionados à polícia e ao encarceramento em segundo plano.

Johnson, que é negro, teve infância pobre e mora em um dos bairros mais violentos de Chicago. Para combater a criminalidade, ele propôs aumentar a arrecadação em US$ 800 milhões (4,06 bilhões) com a tributação de empresas.

Vallas afirmou que o plano se trata de "impostos para ricos" e disse que a proposta seria desastrosa para a recuperação da economia. Já Johnson atacou o adversário dizendo que ele é muito conservador para governar Chicago, cidade que tradicionalmente elege políticos democratas. Sem apresentar provas, disse que os principais doadores de Vallas são eleitores republicanos.

Nos últimos anos, mesmo candidatos democratas passaram a priorizar a segurança durante as campanhas e a enfatizar a política linha dura contra o crime. Analistas afirmam, contudo, que a vitória da ala progressista em Chicago deve influenciar a estratégia do Partido Democrata em outros pleitos.