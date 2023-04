SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Republicanos que controlam a Câmara dos Deputados do Tennessee, nos EUA, votaram, nesta quinta-feeira (6), a favor da expulsão de Justin Jones e Justin Pearson. Eles estão entre três membros que pertencem ao Partido Democrata e que participaram de um protesto por controle mais rígido de armas depois que um ataque a tiros deixou vítimas em uma escola da região.

Na ocasião, os legisladores usaram um megafone para liderar, na Câmara, centenas de alunos, pais e professores que se manifestavam a favor de um controle mais rígido de armas.

O episódio aconteceu na sequência de um ataque a tiros em uma escola em Nashville, no Tennessee, sul dos EUA, que deixou no último dia (27) sete mortos -incluindo a pessoa que efetuou os disparos, morta em confronto com a polícia. Três das vítimas eram crianças de 9 anos

O presidente da Câmara, Cameron Sexton, respondeu comparando os três legisladores aos manifestantes que invadiram o Capitólio dos Estados Unidos em 2021. Além de Jones e Pearson, a deputada Gloria Johnson também está sujeitos à expulsão.

Na primeira votação, o resultado de 72 a 25 votos foi favorável à saída de Jones. Na vez de Pearson, o resultado foi de 69 a 26.

Segundo as resoluções dos republicanos que pediram a expulsão, os três foram acusados de se envolverem em "comportamento desordeiro" e que "intencionalmente trouxeram desordem e desonra à Câmara dos Representantes". Os republicanos têm a maioria necessária para aprovar as resoluções de expulsão na casa.

Os três deputados afirmam que exercitavam a liberdade de expressão ao participar do protesto.

"É moralmente inaceitável que, uma semana depois de um ataque ter tirado vidas em nossa comunidade, a única resposta dos republicanos seja nos expulsar por apoiar nossos eleitores e pedir o controle de armas", escreveu Jones no Twitter. "O que está acontecendo no Tennessee é um claro perigo para a democracia em todo o país."

Projetos que reivindicavam leis mais rígidas para posse de armas foram rejeitados pela Câmara local, que optou por exigir que escolas realizem exercícios anuais e mantenham portas de entrada trancadas, entre outras medidas.

Apenas dois representantes foram expulsos na Câmara dos Deputados do Tennessee desde a Guerra Civil (1861-1865). Um em 1980 por suborno e outro, em 2016, acusado de má conduta por várias mulheres.

Os manifestantes se reuniram novamente do lado de fora da Câmara nesta quinta, segurando cartazes que pediam um controle de armas mais rígido.

O Partido Democrata no Tennessee está arrecadando fundos para apoiar Johnson, Jones e Pearson em eleições especiais que ocorrem em caso de expulsões, e os três poderão concorrer novamente no pleito.