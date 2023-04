SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pelo menos cinco pessoas morreram após um atirador abrir fogo em uma agência bancária de Louisville, no Kentucky, nos Estados Unidos, na manhã desta segunda-feira (10).

O crime foi registrado em uma sala de conferência do prédio do Old National Bank às 8h30 no horário local (9h30 no horário de Brasília);

Cinco pessoas morreram no local, entre elas, o atirador. Outras seis foram levadas para um hospital da região.

Um policial está entre os feridos. Não há informação sobre o estado de saúde dele.

"O atirador foi morto na cena do crime. Ainda não sabemos as circunstâncias da morte dele", disse Paul Humphrey, tenente-coronel da Polícia de Louisville.

Segundo a polícia, o atirador agiu sozinho e a situação está controlada. Ainda assim, a polícia pediu que os moradores evitassem a região.

O governador do Kentucky, Andy Beshear, confirmou a ocorrência e anunciou nas redes sociais que estava a caminho do local do crime.