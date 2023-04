SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Dalai Lama, líder espiritual tibetano, pediu desculpas nesta segunda-feira (10) após um vídeo em que ele pede a uma criança que beije sua língua circular nas redes sociais.

O QUE ELE DISSE?

Em nota divulgada nas redes sociais, a equipe do Dalai Lama diz que "um trecho de vídeo que circula mostra uma audiência recente, em que um menino pediu à Sua Santidade um abraço.

Dalai pede desculpas à criança e família. "Sua Santidade deseja se desculpar ao menino e à família dele, bem como aos muitos amigos em todo o mundo, pela dor que pode ter causado."

A nota também atribui o ato ao "jeito brincalhão" do líder espiritual: "Sua Santidade frequentemente provoca as pessoas com quem se encontra de um jeito inocente e brincalhão, mesmo em público e diante das câmeras. Ele se arrepende do incidente".

VÍDEO CAUSOU REPÚDIO

Um vídeo de 28 de fevereiro, mas que se popularizou nas redes sociais recentemente, mostra uma audiência do Dalai Lama, de 87 anos, com uma criança no norte da Índia.

No trecho, ele mostra a língua para a criança, logo após perguntar: "você pode chupar minha língua?", e o público ri.

Usuários reagiram, dizendo que a atitude é "inapropriada" e "nojenta".

QUEM É O DALAI LAMA

Dalai Lama é o representante do movimento pela autonomia do Tibete.

Ele recebeu o Nobel da Paz em 1989, por "promover soluções pacíficas, baseadas na tolerância e respeito mútuo, para a preservação da herança cultural e histórica de seu povo", segundo o comitê do prêmio;

Ele já tinha protagonizado outra polêmica em 2019, quando disse à BBC que se seu sucessor fosse uma mulher, ela teria que ser "atraente".