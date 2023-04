SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O premiê de Israel, Binyamin Netanyahu, voltou atrás e anunciou nesta segunda-feira (10) que manterá no cargo o ministro da Defesa, Yoav Gallant, outrora demitido, alegando que a medida se justifica devido à crise de segurança que vive o país.

No mês passado, Gallant pediu a interrupção da controversa reforma judicial que tem levado milhares de israelenses às ruas em protestos. Pouco depois, foi demitido por Bibi, como o primeiro-ministro é conhecido. Mas Gallant não chegou a deixar, de fato, seu posto.

"Decidi deixar nossas diferenças para trás", afirmou Netanyahu durante entrevista coletiva. O líder da coalizão mais à direita a governar Israel na história do país disse ainda que os dois trabalharam juntos nas últimas duas semanas.

Quando anunciou a demissão, Bibi enfrentou críticas da oposição e de parceiros internacionais, além de novas manifestações nas ruas. Israelenses descontentes com a medida bloquearam a principal rodovia da capital Tel Aviv e foram à casa dele, em Jerusalém.

No mesmo dia, Asaf Zamir, cônsul-geral de Israel em Nova York, renunciou ao cargo dizendo que era seu dever garantir que o país continuasse sendo um farol da democracia.

Especialistas afirmam que a reforma judicial de Bibi é um instrumento para minar a independência do Judiciário e corroer a democracia. Após semanas de manifestações, o governo adiou o trâmite da reforma.

O próprio ministro Yoav Gallant alertava sobre os riscos à segurança nacional, uma vez que, em oposição à controversa reforma, reservistas do Exército ameaçaram cruzar os braços.

Netanyahu aproveitou a entrevista nesta segunda-feira para colocar a onda de ataques que se intensifica no país na conta do governo anterior e dos protestos massivos. Segundo o jornal Times of Israel, ele afirmou que o contexto de violência não é novidade e que os ataques terroristas aumentaram sob a gestão que o antecedeu.

"Nosso país está sob ataque terrorista. Mas isso não começou agora. Sob o governo anterior, o número de ataques dobrou", afirmou o premiê, sem apresentar informações para embasar a alegação.

"Repeliremos essas ameaças e derrotaremos nossos inimigos. Já fizemos isso no passado e faremos de novo", seguiu. "Vamos restabelecer a dissuasão e consertar os danos que herdamos."

Ele também culpou o líder da oposição, o ex-premiê Yair Lapid -que costuma alertar para um colapso nacional caso o premiê siga em frente com a reforma. ""Quando você declara que o Estado de Israel está entrando em colapso, como você acha que nossos inimigos interpretam isso? Eles acreditam que podem nos enfrentar, com o terror combinado do Líbano, da Síria e de Gaza", afirmou Bibi.

O premiê enfrenta um cenário eleitoral pouco favorável. No domingo (9), uma pesquisa de opinião do Canal 13 News de Israel mostrou que o partido Likud, de Netanyahu, perderia mais de um terço de suas cadeiras se uma eleição fosse realizada agora e o premiê não conseguiria obter a maioria dos votos com seus parceiros de coalizão de ultradireita.

O primeiro-ministro afirmou ainda que as relações com os Estados Unidos, tensas devido à reforma judicial, permanecem "estreitas", e que os dois países cooperam em questões de segurança e inteligência.

O recuo da demissão do chefe da Defesa ocorre em um momento de crise interna e de escalada da violência entre israelenses e palestinos. Na última semana -na véspera do Pessach, a Páscoa judaica, e em meio às celebrações do Ramadã muçulmano-, a polícia de Israel invadiu a mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém, e entrou em confronto com centenas de palestinos.

Dias depois, um homem jogou o carro contra turistas em Tel Aviv, matando um deles e ferindo outros sete, e um ataque a tiros deixou duas irmãs israelenses e sua mãe mortas na Cisjordânia ocupada.

Após os episódios, o Exército convocou reservistas para reforçar as tropas do país, escancarando, mais uma vez, o aumento das tensões.