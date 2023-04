Versão anterior do texto "Lula é convidado para participar de cúpula do G7 por premiê do Japão", publicado na última sexta (7), listava incorretamente a Espanha como membro do G7. Além disso, havia um erro na reprodução da fala de Lula. O presidente usou a palavra "terreno", não "território", na frase "Putin não pode ficar com o terreno da Ucrânia". O texto foi corrigido.

