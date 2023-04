SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pouco após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) embarcar rumo à China nesta terça-feira (11), o Palácio do Planalto confirmou mais dois destinos que compõem a agenda do petista ainda neste mês: Portugal e Espanha.

A viagem de Lula a Lisboa está prevista para os próximos dias 21 a 25 e, na sequência, ele irá a Madri, onde tem agenda nos dias 25 e 26. Os eventos dos quais o presidente participará ainda não foram divulgados.

A ida de Lula a Portugal foi anunciada em dezembro pelo presidente luso, Marcelo Rebelo de Souza, que veio ao Brasil para a posse do petista. Lula foi a Portugal em novembro, como presidente eleito, onde também esteve com o presidente de Moçambique, Filipe Nyusi.

Já a ida de Lula à Espanha foi confirmada pelo chanceler Mauro Vieira em março, quando esteve com seu homólogo espanhol, José Manuel Albares, durante encontro na República Dominicana para uma cúpula de 22 nações ibero-americanas.

Até aqui, além de Portugal, Lula também foi aos Estados Unidos, à Argentina --para encontro da Celac, a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos da qual o Brasil havia se retirado durante o governo de Jair Bolsonaro (PL)-- e ao Uruguai.

Agora, o presidente viaja à China, onde tem compromissos de quarta (12) a sexta-feira (14) e deve se reunir com o líder Xi Jinping. Há expectativa de assinatura de diversas tratativas comerciais e dúvidas sobre o possível ingresso do Brasil no programa chinês da Iniciativa Cinturão e Rota, que completa dez anos em setembro.

Ainda neste ano, Lula já disse que deve ir à República Democrática do Congo, para uma reunião sobre florestas tropicais da qual também participaria a Indonésia --junto ao Brasil, o país africano e o asiático são os que possuem as maiores florestas tropicais do mundo.

Já em julho, espera-se que o petista compareça à cúpula da CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa), formada por Brasil e outros oito lusófonos, que se realizará em São Tomé e Príncipe.