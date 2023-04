XANGAI, CHINA (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, terão que fazer novo teste de Covid nesta quinta (13), véspera do encontro com o líder chinês, Xi Jinping.

Segundo a Secretaria de Comunicação Social da Presidência, a exigência chinesa é procedimento padrão também para políticos de outros países. Lula e Janja já haviam feito o teste antes de embarcarem.

Foi definida nesta quarta, afinal, a agenda do petista para a quinta, em Xangai, e a sexta, em Pequim, nos dois dias de programação oficial na China. A reunião com Xi começa às 16h10 de sexta, no Grande Palácio do Povo, e se estenderá por uma cerimônia de assinaturas de atos e jantar oferecido pelo líder chinês.

Antes, também na sexta, Lula tem encontros separados com o premiê Li Qiang e com o presidente do Congresso Nacional do Povo, Zhao Leji. Na quinta, às 11h, ele participa da posse da ex-presidente Dilma Rousseff no Novo Banco de Desenvolvimento, o chamado Banco do Brics, na sede da instituição em Xangai. Fará em seguida uma visita à Huawei, o gigante de tecnologia, sendo recebido pelo CEO da empresa. Posteriormente, no mesmo dia, ele se reunirá separadamente com os CEOs da BYD e da CCCC.

Dois integrantes da comitiva brasileira indicaram a expectativa de confirmação de dois pontos aguardados nas negociações --a adesão do Brasil à Iniciativa Cinturão e Rota, para investimento chinês em infraestrutura, e um acordo da montadora chinesa BYD para adquirir a antiga fábrica da Ford na Bahia.