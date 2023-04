SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Rússia interceptou nesta quarta-feira (12) um avião de patrulha da Alemanha que se aproximou de seu espaço aéreo no Báltico, segundo a agência estatal de notícias Tass. A ação ocorreu uma semana depois da expansão da Otan, a aliança militar ocidental antagônica a Moscou e da qual Berlim faz parte.

O Ministério da Defesa da Rússia informou que um caça russo Su-27 decolou para identificar o alvo e "evitar a violação de fronteira". A tripulação teria avistado a aeronave espiã P-3C Orion, da Força Aérea alemã. "Depois que o avião militar estrangeiro se afastou, o caça russo voltou com sucesso à base".

Esse tipo de interceptação é comum, em especial com o congestionamento do espaço aéreo sobre as fronteiras europeias desde que Moscou invadiu a Ucrânia, em fevereiro de 2022. A praxe é que os adversários testem a capacidade e o tempo de resposta dos inimigos, sem invadir seu espaço aéreo.

O momento, porém, é sensível. As forças russas na Ucrânia não tiveram avanços significativos nos últimos meses e, na semana passada, Vladimir Putin sofreu um dos maiores reveses com a entrada da Finlândia na Otan. Um dos objetivos declarados pelo russo para iniciar o conflito foi o de evitar a entrada de Kiev na aliança, o que permitiria o posicionamento de forças hostis junto a sua fronteira.

O Artigo 5 da Otan garante o chamado princípio da defesa coletiva --ou seja, proteção militar a qualquer integrante do bloco. Por esse mecanismo, um ataque que mire um país é considerado um ataque contra todos os membros da organização.

Em janeiro, outro avião semelhante da Alemanha foi interceptado pelos russos no mar Báltico. Mas o incidente mais grave entre aeronaves da Rússia e da Otan desde o começo da Guerra da Ucrânia aconteceu no mês passado, quando um drone dos EUA caiu no mar Negro após uma colisão com um caça de Moscou. À época, Washington acusou os russos de conduta antiprofissional e de tentar interferir na operação do modelo de vigilância que operava na área, mas não de deliberadamente derrubar o aparelho.

A Alemanha vem adotando postura mais contida. Em janeiro, Christine Lambrecht renunciou ao cargo de ministra da Defesa depois de enfrentar críticas relacionadas à cautela de Berlim na guerra com reticência sobre o envio de equipamentos militares a Kiev.

Apesar das queixas em Kiev, onde Berlim é vista como leniente com Moscou, a Alemanha é o segundo país mais comprometido com ajuda aos ucranianos, somente atrás dos EUA. Segundo levantamento do Instituto para a Economia Mundial de Kiel, divulgado em fevereiro, Berlim havia doado à Ucrânia US$ 14,2 bilhões (R$ 70,2 bi) --cerca da metade na forma de repasses à UE que acabaram em Kiev.

No mês passado, a ajuda militar ocidental ao governo de Volodimir Zelenski ganhou outra proporção depois que a Polônia anunciou o envio de caças para Kiev empregar contra os invasores russos, numa decisão sem precedente na guerra.