SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um menino de 7 anos e uma adolescente de 19, membros da mesma família, morreram depois que a bateria de lítio de uma bicicleta elétrica explodiu em um prédio em Nova York, causando um incêndio.

A bicicleta estava no primeiro andar de um prédio no bairro do Queens quando explodiu, causando um incêndio que se alastrou rapidamente.

Quatro pessoas pularam das janelas e sobreviveram. O garoto e a jovem mortos não foram identificados.

A bicicleta estava em frente à porta do prédio, e o fogo impediu que os moradores fugissem.

"Se não fosse um incêndio de bicicleta elétrica, provavelmente teríamos conseguido apagar esse incêndio. Da maneira que esses incêndios acontecem, é como uma explosão de fogo, e os moradores têm pouquíssima chance de escapar", disse John Hodgens, chefe dos Bombeiros de Nova York.

"Queremos que as pessoas usem as bicicletas elétricas, mas que usem com segurança", destacou Dan Flynn, chefe do Departamento de Bombeiros que atendeu o caso.