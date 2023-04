SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um prefeito colombiano protagonizou uma situação escandalosa ao ser flagrado dançando nu em uma boate na semana passada. O homem também chegou a mostrar o pênis para a plateia e as imagens foram compartilhadas na internet.

Martín Alfonso Mejía, prefeito de Calima, aparece tirando a camisa e dançando com outros presentes na boate. O político do Partido Verde colombiano também sobe em um banco e começa a abaixar as calças. Em seguida, ele mostra o pênis para a plateia

Segundo o jornal Daily Star, o incidente foi duramente criticado pelos colegas de Mejía, por causa da exposição de uma autoridade e por ter ocorrido durante a Semana Santa em um país predominantemente católico.

Duvalier Sanchez Arango, membro da Câmara dos Deputados da Colômbia, repudiou: "A responsabilidade que os políticos têm nos obriga a ter um comportamento exemplar em público", declarou.

A Câmara Municipal de Calima abriu uma investigação contra o prefeito. Essa não é a primeira vez que o político se mete uma situação complicada. Há seis meses, ele subiu bêbado no palco de um festival e disse ao público que era corrupto.