BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O chanceler russo, Serguei Lavrov, afirmou durante visita ao Itamaraty nesta segunda-feira (17) que Brasil e Rússia têm "visões únicas em relação aos acontecimentos" no país euroasiático.

As declarações ocorrem em meio à Guerra da Ucrânia. Há mais de um ano, forças russas invadiram território do país vizinho e, desde então, travam um conflito que tem, do lado de Kiev, apoio financeiro e envio de armamentos dos EUA e da Europa.

"Estamos falando sobre várias questões muito importantes, as visões de Brasil e Rússia são únicas em relação aos acontecimentos na Rússia", disse Lavrov. "Também estamos atingindo uma ordem mundial mais justa, mais correta e baseando no direito. Nisso nós temos uma visão de mundo multipolar, na qual estamos levando em consideração vários países, não só alguns poucos", seguiu.

Lavrov discursou após reunião de trabalho com o chanceler Mauro Vieira, em que agradeceu o que chamou de "contribuição" do Brasil na busca por uma solução no conflito no Leste Europeu ?e disse estar levando em consideração posições levantadas pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Ele afirmou ainda que a Rússia quer resolver a situação na Ucrânia de forma duradoura, e não imediata. Lavrov discursou em russo e houve tradução simultânea.

O ministro de Vladimir Putin chegou ao Itamaraty pouco antes das 11h desta segunda-feira, iniciando uma visita oficial vista com objeções por EUA e Europa. A avaliação de países ocidentais é de que Lula enviou nos últimos dias sinalizações consecutivas que afastam o Brasil da posição de independência que o petista diz adotar e colocam o país alinhado ao discurso de Rússia e China.

Estão na lista as falas de Lula equiparando as responsabilidade dos presidentes da Ucrânia, Volodimir Zelenski, e da Rússia, Vladimir Putin, pelo início do conflito; a declaração de que os EUA precisam parar de incentivar o conflito no país do Leste Europeu; a recente viagem do assessor internacional Celso Amorim a Moscou e, agora, a passagem de Lavrov por Brasília.

Um dos objetivos do governo Putin é enviar a mensagem de que Moscou não está totalmente isolada internacionalmente. Além do Brasil, ele deve passar nos próximos dias por Venezuela, Cuba e Nicarágua.