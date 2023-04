WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - A postura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre a Guerra da Ucrânia é uma "repetição automática da propaganda russa e chinesa" e "profundamente problemática", disse nesta segunda-feira (17) John Kirby, coordenador de comunicação estratégica do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca.

"É profundamente problemático como o Brasil abordou essa questão de forma substancial e retórica, sugerindo que os Estados Unidos e a Europa de alguma forma não estão interessados na paz ou que compartilhamos a responsabilidade pela guerra", afirmou ele em conversa com jornalistas.

"Francamente, neste caso, o Brasil está repetindo a propaganda da Rússia sem olhar para os fatos", disse.

Kirby condenou ainda as falas de Lula de que a Ucrânia poderia ceder a Crimeia, território ocupado desde 2014, em um acordo de paz. "Os comentários mais recentes do Brasil de que a Ucrânia deveria considerar ceder formalmente a Crimeia como uma concessão pela paz são simplesmente equivocados, especialmente para um país como o Brasil que votou para defender os princípios de soberania e integridade territorial na Assembleia-Geral da ONU."

Questionado sobre a presença do chanceler russo Serguei Lavrov no Brasil, em viagem pela América Latina, Kirby disse esperar que nas agendas pelo continente "os líderes desses países [que recebem o russo] pressionem o Ministro das Relações Exteriores [Lavrov] a parar de bombardear cidades, hospitais e escolas ucranianas para ajudar os crimes de guerra nas atrocidades e, francamente, retirar as forças russas da Ucrânia".

Ele enfatizou que os países são soberanos para receberem quem quiserem, mas disse que espera que "líderes soberanos encontrarão tempo em suas agendas lotadas para se encontrar com autoridades ucranianas".