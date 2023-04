SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pego em uma série de mentiras sobre o currículo e a trajetória pessoal, o deputado republicado George Santos, filho de imigrantes brasileiros, anunciou nesta segunda-feira (17) que irá concorrer à reeleição na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos.

Em comunicado divulgado nas redes sociais, Santos, por óbvio, não mencionou as controvérsias que marcam seu histórico na política. Em vez disso, descreveu-se como um "lutador" e disse que atua com independência no Congresso americano.

"Já que a esquerda está promovendo agendas radicais, a economia está sofrendo e Washington é incapaz de resolver qualquer coisa, precisamos de um lutador que conheça o distrito e possa servir ao povo sem medo e independentemente da influência partidária local ou nacional", disse.

Santos assumiu o cargo de deputado em janeiro. Após cem dias de mandato, o político afirma ter se provado "um legislador diligente e crítico ao establishment de Washington". Ao defender a candidatura, o republicano afirmou que conhece os problemas do distrito que o elegeu. Assim como na campanha para o primeiro mandato, disse que enfrentou dificuldades financeiras no passado.

"Cresci pobre e com uma mãe solteira. Graças ao sonho americano, um menino pobre de pais imigrantes em Queens [distrito de Nova York] pode crescer para servir sua comunidade no Congresso", afirmou o deputado, que criou um site para a campanha no qual os eleitores podem fazer doações.

O anúncio ocorre após meses de especulação sobre o futuro político de Santos, alvo de críticas até mesmo de correligionários. Em fevereiro, o presidente da Câmara dos Deputados dos EUA, o republicano Kevin McCarthy, disse que ele deveria ser investigado pelo Comitê de Ética da Casa.

A fragilidade dos republicanos na atual legislatura ajudou a conter a pressão. Em novembro, embora a legenda tenha conquistado maioria na Câmara nas midterms, a margem estreita faz com que retirar Santos da Casa possa significar um novo assento para um democrata em um pleito extraordinário.

Santos apresentou documentos indicando sua intenção de concorrer à reeleição no mês passado, mas seu anúncio nesta segunda foi a primeira declaração pública sobre a campanha de 2024 -a Câmara dos Representantes dos EUA é renovada a cada dois.

O anúncio desta segunda despertou críticas. O movimento popular Concerned Citizens (cidadãos preocupados, em português), de Nova York, chamou o republicano de "impostor" e disse que ele "não tem legitimidade".

"O anúncio de George Santos de que está concorrendo à reeleição é uma afronta à nossa democracia. O mentiroso e criminoso confesso conseguiu entrar na Câmara dos Representantes dos EUA em 2022. Sua presença contínua prejudica a confiança no governo e instituições", escreveu em nota o movimento.

Após sua eleição, em novembro, o jornal americano The New York Times mostrou que o deputado mentiu sobre diversos aspectos de sua vida para atrair eleitores -do currículo acadêmico e profissional às fontes de renda e origens familiares.

Após as farsas serem reveladas, ele confessou ter mentido ao dizer que cursou faculdade e trabalhou em Wall Street. Depois, também admitiu não ser judeu. Ele costumava contar uma narrativa sobre avós que emigraram da Ucrânia para o Brasil fugindo do nazismo, mas ambos nasceram no Rio.

O político também não conseguiu explicar em detalhes a origem da doação de ao menos US$ 600 mil que fez à própria campanha. Segundo ele, o dinheiro veio de uma firma que abriu na Flórida, onde a lei determina que titulares de empresas tenham domicílio no estado. Uma análise de dados da Dun & Bradstreet estima que, até julho do ano passado, a empresa de Santos teve receita de US$ 43,6 mil.