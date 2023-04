SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um clarão no céu de Kiev na noite desta quarta-feira (19) alarmou moradores da capital da Ucrânia e fez um alerta de ataque antiaéreo ser disparado na cidade. Mas o que se supunha inicialmente ser mais um ataque russo na guerra pode ser apenas um meteorito.

A luz e o barulho na capital, temerosa de novos ataques, também levou alguns moradores e autoridades a ironizarem nas redes sociais que poderia se tratar de um óvni, um objeto voador não identificado.

Horas após disparar o alerta, a administração militar de Kiev informou, por meio de um grupo de mensagens no aplicativo Telegram, que a verificação posterior permitiu descartar que se tratasse de um ataque russo com mísseis à capital ucraniana.

E, horas mais tarde, a Agência Espacial da Ucrânia afirmou que a principal hipótese é de que se trate de um meteorito. "Mas não temos dados para determinar sua natureza exata", disse à agência AFP o vice-chefe do centro de controle, Igor Kornienko. "De qualquer modo, não atingiu a Terra, por não há dados de abalos sísmicos."

Foi ainda levantada a hipótese de que o clarão pudesse ter sido provocado pela queda de algum satélite, ideia levantada uma vez que a Nasa, a agência espacial dos EUA, informou no início desta semana que a espaçonave RHESSI, usada para observar explosões solares e até então aposentada, voltaria a entrar na atmosfera.

A agência, no entanto, logo desmentiu a hipótese. À rede britânica BBC a Nasa disse que o satélite de 300 kg ainda estava em órbita no momento do clarão. Plataformas de rastreamento desses objetos também indicaram que o RHESSI não estava nem perto da Ucrânia.

Anteriormente, a agência já havia dito que alguns componentes da espaçonave, que não queimaram ao reentrar na atmosfera, poderiam cair. Mas salientou que o risco de dados para humanos é baixo, de aproximadamente um em cada 2.767.

Algumas autoridades, como o chefe de gabinete da Presidência ucraniana, Andri Iermak, brincaram com o assunto nas redes sociais após o temor de ataque ser descartado. No Twitter, o aliado de Volodimir Zelenski postou os emojis de um radar e de um disco voador.