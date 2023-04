SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Duas pessoas morreram e outras 12 ficaram feridas nesta sexta-feira (21) após um restaurante pegar fogo em Madri, na Espanha. Seis dos feridos seguem internados, um deles em estado crítico.

Uma testemunha disse ao jornal El País que o incêndio começou depois que um garçom flambou uma pizza. As chamas teriam atingido a decoração do estabelecimento, alastrando-se rapidamente.

Um dos mortos era funcionário do restaurante e o outro era cliente, afirmou o prefeito de Madri, Luis Martinez-Almeida.

"Um dos empregados ia dar o toque final a um prato com um maçarico para o flambar. As chamas passaram perto de uma coluna com plantas e em questão de segundos queimou tudo", disse uma cliente ao El País.

Como o quartel dos bombeiros fica a poucos metros do restaurante, os socorristas chegaram ao local rapidamente. Segundo a corporação, o incêndio foi debelado em menos de 10 minutos.

"Se os bombeiros tivessem demorado mais quatro ou cinco minutos, o número de mortos teria sido maior", disse Carlos Marín, chefe do corpo de bombeiros de Madri. A polícia abriu inquérito para apurar os fatos.