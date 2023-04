SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma advogada brasileira de 32 anos morreu, na sexta-feira (21), após sofrer uma parada cardíaca em um voo do Rio de Janeiro para Houston, no Texas.

Sara Silva Raimundo passou mal no avião, recebeu massagem cardíaca de um passageiro, mas continuou desacordada.

Ela teve a morte declarada em um hospital da Louisiana, para onde foi encaminhada após pouso de emergência.

A família tenta arrecadar R$ 190 mil para trazer o corpo de Sara de volta ao Brasil.

A Sara foi levada para o hospital de emergência mais próximo do aeroporto. Lá ela foi atendida, fizeram exames, mas ela veio a falecer.Gilmar Bueno, sócio de Sara, em publicação nas redes sociais

Sara é uma das fundadoras da UnicaInstância, empresa que ajuda consumidores das classes C, D e E a resolverem problemas jurídicos com empresas prestadoras de serviço de forma gratuita.

Ela viajava para os Estados Unidos para participar do evento Brazil at Silicon Valley como ouvinte. O voo dela posaria em Houston para fazer uma escala com destino a São Francisco.

As doações para ajudar no traslado da advogada são recebidas pela irmã dela, Tamires Raimundo, por meio de transferência bancária (tamires.sr456@gmail.com).