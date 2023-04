SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O suposto autor de um atentado terrorista no aeroporto de Cabul foi morto, afirmaram autoridades americanas nesta terça-feira (25), segundo a BBC News e o jornal Washington Post. O ataque do Estado Islâmico, que matou cerca de 170 afegãos e 13 soldados americanos, aconteceu em 2021, quando os EUA tiravam suas tropas do país. Segundo as autoridades, os EUA não estão envolvidos na morte.

Sob anonimato, funcionários do governo americano disseram ao Post que o suspeito é um líder do Estado Islâmico-Khorasan, espécie de célula do Estado Islâmico, mas não reveleram o seu nome nem as circunstâncias da morte.

Na época, o Talibã disse "condenar veementemente" o atentado e jogou a responsabilidade no colo dos americanos, já que a ação teria "ocorrido em uma área onde as forças dos EUA são responsáveis pela segurança". Os dois artefatos usados no atentado explodiram na principal entrada do aeroporto, o portão Abbey, e em local próximo ao hotel Baron, nas imediações do terminal aéreo.