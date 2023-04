SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As plataformas Google Earth e Google Maps atualizaram pela primeira vez desde o início da Guerra da Ucrânia as imagens de satélite da cidade portuária de Mariupol, reduzida a ruínas antes de ser ocupada por tropas russas.

Os registros foram feitos em momentos diferentes, motivo pelo qual colunas de fumaça são visíveis em algumas regiões, enquanto em outras áreas aparecem construções. As imagens foram atualizadas na terça (25).

As fotografias mostram a escalada da destruição na cidade, com áreas queimadas e construções arrasadas. Ponto emblemático da cidade, o teatro de Mariupol aparece com a estrutura totalmente comprometida. O local foi atingido em março do ano passado, ainda no início da guerra, em ataque que provocou a morte de aproximadamente 600 pessoas.

Em frente ao teatro é possível ler a palavra "crianças", em russo, para apontar que o local era usado como abrigo para civis. O que restou da estrutura, depois do bombardeio, foi demolido por autoridades russas em dezembro passado.

Mariupol está localizada em Donetsk --uma das quatro regiões ucranianas anexadas ilegalmente por Moscou no ano passado. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, fez uma visita surpresa à cidade no mês passado. Dirigindo o próprio carro, ele conversou com moradores e foi informado dos esforços de reconstrução, segundo o Kremlin.

Uma contraofensiva ucraniana é esperada para ocorrer agora que as condições do solo já são mais estáveis, após o inverno do Hemisfério Norte. Ao longo da estação, a ofensiva coube só aos russos, que concentraram suas ações em Bakhmut, no leste ucraniano.

Moscou avançou, mas não conseguiu tomar a estratégica cidade. Os ataques continuam. Observadores sugerem que a contraofensiva ucraniana possa ocorrer em Kherson, ao sul, numa tentativa de cortar a ligação por terra estabelecida entre a Rússia e a Crimeia, anexada em 2014.