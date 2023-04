SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois helicópteros do Exército dos Estados Unidos caíram nesta quinta-feira (27) depois de um treinamento no Alasca. Cada aeronave transportava duas pessoas, e o estado de saúde delas não foi divulgado.

Os helicópteros são do modelo AH-64 Apache. Autoridades anunciaram a abertura de uma investigação para esclarecer as causas do acidente.

É o segundo acidente com helicópteros militares americanos no ano. Em fevereiro, dois soldados ficaram feridos quando uma aeronave do modelo Apache caiu logo após decolar também no Alasca.