SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador do estado de Montana, nos EUA, Greg Gianforte, assinou nesta sexta-feira (28) o projeto de lei que proíbe tratamentos hormonais e cirúrgicos a menores trans. A pauta vem provocando debates intensos no legislativo e, nesta semana, uma deputada trans chegou a ser barrada no plenário da Câmara depois de uma série de comentários condenando a proposta.

O debate sobre o projeto de lei chamou a atenção nacional depois que a deputada trans Zooey Zephyr, do Partido Democrata, disse aos legisladores que eles teriam sangue nas mãos se aprovassem o projeto. O presidente da Câmara, Matt Regier, recusou-se a deixar Zephyr falar na tribuna até que ela se desculpasse. A parlamentar se recusou e acabou barrada.

Foi a segunda vez em poucas semanas em que a maioria legislativa republicana puniu a dissidência por uma questão controversa.

No início do mês, os republicanos no Tennessee derrubaram dois deputados democratas em razão de um protesto pelo controle de armas. Ambos já foram devolvidos a seus assentos temporariamente, antes das eleições no final do ano. Os incidentes exibem as divisões nas legislaturas e a disposição dos republicanos de levantar regras e questões de civilidade frente à oposição acirrada da minoria democrata.

Montana é um dos 15 estados americanos com leis que proíbem tais tratamentos, apesar dos protestos das famílias de jovens transgêneros que afirmam que os cuidados são essenciais.

Imersos em uma agenda conservadora contra minorias, os EUA tiveram neste ano recorde de projetos de lei que cerceiam os direitos de pessoas lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros.

Segundo um relatório do Movement Advancement Project (MAP), instituição que pesquisa e fiscaliza questões relacionadas ao tema, foram mais de 650 projetos anti-LGBTQIA+ propostos em todo o país. O texto informa que foram apresentados mais de 160 projetos do tipo nos dois primeiros meses do ano -número que quadruplicou entre 2020 e 2022