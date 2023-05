Diferentemente do que constava em versão anterior da reportagem "Documentos vazados mostram EUA atentos a elos de Lula com China, Rússia e Irã", publicada no último domingo (30), o nome do porta-voz do Conselho de Segurança dos EUA é John Kirby, e não ?Jack Kirby. O texto foi corrigido, e uma versão atualizada já havia sido enviada.

Tags:

Correção