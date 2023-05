SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quem quiser assistir à coroação do rei Charles 3º precisará acordar cedo no sábado (6), mas terá mais de uma opção de transmissão para acompanhar o evento histórico. A última vez em que um novo ocupante do trono britânico foi coroado foi em 1953; era a rainha Elizabeth 2ª, então aos 25 anos.

Charles Philip Arthur George, hoje aos 74, esperou 70 anos para ser rei e precisou aguardar mais oito meses desde a morte de sua mãe, em setembro do ano passado, para receber a coroa. Primeiro príncipe da era televisiva, ele foi o monarca mais velho a assumir o trono britânico na história e agora tem o desafio de conquistar a população da Commonwealth após o popular e duradouro reinado de sua mãe.

Veja abaixo onde assistir a coroação e no que prestar atenção durante a cerimônia.

Onde assistir?

No Brasil, a GloboNews vai transmitir a cerimônia a partir das 6h do sábado com apresentação de Cecília Flesch e comentários do especialista em monarquia Francisco Vieira. Quem não for assinante, porém, também poderá acompanhar --excepcionalmente, o sinal estará aberto no GloboPlay e no site do G1.

Há ainda a opção de acompanhar o evento por meio da transmissão ao vivo no site da emissora americana CBS ou no canal do YouTube da britânica Sky News Channel. A coroação ainda deve ser transmitida pelo canal da família real.

Qual é o horário da cerimônia?

A coroação vai começar às 11h locais --7h no Brasil--, após uma procissão de 40 minutos que sairá do Palácio de Buckingham e vai contornar o St. James Park até a Abadia de Westminster, em Londres. No cortejo, o rei e sua esposa, Camilla, estarão na carruagem do Jubileu de Diamante da rainha, usado na comemoração dos 60 anos de reinado de Elizabeth 2ª. A escolha quebra a tradição ao não usar a carruagem de ouro encomendada em 1760.

Uma vez na abadia, onde chefes de Estado e outros convidados estarão esperando o rei, a coroação está programada para durar duas horas --mais curta do que a de sua mãe, há 70 anos, que teve quase quatro horas de duração.

Uma procissão muito maior partirá da abadia, composta por Forças Armadas da Grã-Bretanha e de toda a Commonwealth. Nesse cortejo, sim, o rei e a rainha estarão na tradicional carruagem de ouro.

O que acontece na coroação?

Charles se sentará na Cadeira da Coroação e será ungido pelo Arcebispo de Canterbury, líder espiritual da Igreja Anglicana. O rei também será presenteado com esferas de ouro ornamentadas, cetros, espadas e um anel, que fazem parte das joias da coroa.

O arcebispo então colocará no rei a coroa de Santo Eduardo, usada em cerimonias de coroação dos últimos 350 anos --Charles, porém, deixará a abadia usando uma coroa diferente, a do Estado Imperial. O público será convidado a jurar fidelidade ao monarca e aos seus herdeiros e sucessores.

No evento, o rei provavelmente estará vestido em uniforme militar, segundo a BBC News, e usará vestes de veludo que já foram usadas por seu avô, o rei George 6º, em sua própria coroação, em 1937. A rainha-consorte também será coroada separadamente durante a cerimônia e, como seu marido, ungida pelo arcebispo de Canterbury. Ela usará a coroa da rainha Mary, encomendada e usada em 1911.

Após o evento, o rei e a rainha acenarão ao público da sacada do Palácio de Buckingham.

Quem estará no evento?

Estão previstos 2.200 convidados dentro da Abadia de Westminster, muito menos do que os 8.000 presentes na coroação de Elizabeth 2ª, em 1953. Entre eles, estará a família real britânica --incluindo o príncipe Harry, que acumula desavenças com a realeza desde que deixou de ser membro ativo da monarquia. Sua esposa, Meghan, e seus dois filhos não estarão na cerimônia.

Estarão ainda chefes de Estado estrangeiros ou seus representantes, como a primeira-dama dos EUA, Jill Biden, representando os Estados Unidos, e o número dois da China, Han Zheng, que deve comparecer em nome de Pequim. Além de participar do evento, o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), terá uma reunião bilateral com o premiê britânico, Rishi Sunak

Quando acontecerá o show da coroação?

Katy Perry, Lionel Richie e Andrea Bocelli são as atrações principais do show da coroação do rei Charles, que acontecerá no domingo (7) no Castelo de Windsor e será transmitido pela BBC.