BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu o chefe do Executivo argentino, Alberto Fernández, nesta terça-feira (2), no Palácio da Alvorada, para discutir a crise econômica no país vizinho.

O encontro foi antecipado pelo Painel. A expectativa do governo brasileiro era de avançar as negociações de medidas econômicas para ampliar as parcerias comerciais entre as duas nações.

Fernández chegou por volta das 17h40 para a reunião, que não tinha terminado até às 20h30. Depois os mandatários participariam de um jantar.

"Uma alegria receber o amigo @alferdez hoje no Palácio do Alvorada. Brasil e Argentina são países irmãos e teremos relações cada vez mais prósperas com um dos maiores parceiros comerciais do nosso país e da nossa indústria. Juntos somos mais fortes", escreveu Lula no Twitter.

Uma das ações que vinha sendo debatida entre as equipes econômicas de cada país era a criação de estímulos a empresas brasileiras que exportam para a Argentina.

Acompanharam a reunião e o jantar, da parte do Brasil, os ministros Fernando Haddad (Fazenda), Mauro Vieira (Relações Exteriores), Geraldo Alckmin (Indústria, Comércio e Serviços), o secretário-executivo da Fazenda, Gabriel Galípolo, e o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

Já a comitiva argentina contou com a presença, além do chefe do Executivo, do ministro da Economia, Sergio Massa, do chanceler Santiago Cafiero, do secretário da presidência, Julio Vitobello, a secretária de Comunicação, Gabriela Cerruti, a ministra do Desenvolvimento Social, Tolosa Paz, e o chefe de gabinete presidencial Agustin Rossi.

A primeira-dama argentina Fabiola Yañez também acompanhou o encontro no Palácio da Alvorada.