SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Alunos da rede pública do condado de Broward, na Flórida (EUA), só poderão usar mochilas transparentes para ir à escola.

Rede de ensino diz se tratar de mais uma medida de segurança. "O objetivo deste requisito é adicionar uma camada adicional de segurança em todo o nosso distrito e fornecer proteção adicional para nossos alunos, funcionários e professores", diz o comunicado.

A medida passa a valer a partir do segundo semestre deste ano. Conforme a nota emitida, a partir de 21 de agosto, apenas mochilas e sacolas transparentes serão permitidos nos campi das escolas para alunos de todas as séries.

Há algumas exceções permitidas. Entre elas, uma bolsa para itens de higiene pessoal, recipientes térmicos e estojos para equipamentos esportivos e instrumentos musicais, desde que aprovados pela escola.

A cidade mais populosa do condado é Fort Lauderdale. Ataques em escolas nos Estados Unidos com armas de fogo se tornaram comuns nas últimas duas décadas ?o último ocorreu em Nashville, no sul do país, e deixou três crianças e três adultos mortos.