SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher reservou um voo curto para a Flórida, mas tomou um grande susto ao perceber na hora do pouso que foi parar na Jamaica.

Beverly Ellis-Hebard voa regularmente entre suas duas propriedades na Filadélfia, Pensilvânia, e Jacksonville, na Flórida. Ela estava esperando no portão de embarque de um voo da Frontier Airlines para Jacksonville em 6 de novembro do ano passado quando decidiu usar o banheiro.

Beverly verificou se tinha tempo suficiente e foi informada de que faltavam 20 minutos para o embarque. Mas contou que, quando voltou do banheiro, o vôo estava quase embarcado e o portão estava fechando.

Ela disse que, por causa da confusão, foi levada às pressas para embarcar e a atendente pegou seu cartão de embarque rapidamente sem verificá-lo e permitiu sua entrada na aeronave.

Depois de algumas horas de voo, um membro da equipe disse que em breve ela poderia relaxar na Jamaica. Beverly reagiu: "Eu ri e falei: 'Eu adoraria ir para lá, mas tenho uma praia onde moro'".

Em seguida, segundo ela, o tripulante demonstrou preocupação e disse: "'Este avião está indo para a Jamaica', disse o homem. E eu sabia pela expressão em seu rosto que ela não estava brincando".

Beverly então descobriu que houve uma mudança de portão de última hora e os funcionários se deram conta do erro e disseram: 'Você está entrando em um país diferente sem passaporte. Isso é ruim". Ela foi autorizada pelas autoridades jamaicanas a esperar pelo próximo vôo para a Filadélfia, algumas horas depois.

A Frontier Airlines lamentou o caso em um comunicado: "Lamentamos sinceramente que a cliente tenha embarcado no voo errado e pedimos desculpas. Fornecemos a ela um reembolso e uma compensação, bem como abordamos o assunto com o pessoal do aeroporto".