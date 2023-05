SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, afirmou nesta quinta-feira (11) que espera receber o seu homólogo brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em seu país.

Seu desejo foi expresso publicamente após um encontro entre o mandatário ucraniano e o assessor especial da Presidência do Brasil para a política externa, Celso Amorim.

"Discutimos a possibilidade de realizar o Encontro Ucrânia-América Latina. Espero continuar o diálogo com o presidente Lula e recebê-lo na Ucrânia", afirmou Zelenski, em publicação nas redes sociais.

Ainda de acordo com a publicação, o presidente ucraniano teria enfatizado a Amorim que a única forma de impedir as agressões da Rússia contra o seu país seria por meio de um plano de paz formulado pela própria Ucrânia.

A visita do ex-chanceler se deu após o imbróglio diplomático criado com parceiros do Ocidente devido a discursos de Lula. Além de Zelenski, Amorim se reuniu na quarta-feira (10) com membros de seu gabinete e com o vice-chanceler Andrii Melnik. O chanceler ucraniano, Dmitro Kuleba, não está no país.

À Folha de S.Paulo o principal conselheiro de Lula para política externa afirmou que a visita foi "muito tranquila". "O diálogo foi positivo, de criação de confiança, visando explicar nossos objetivos para a paz", disse ele.

Amorim tem sido o enviado especial do presidente Lula a países com cenários domésticos sensíveis que estão na agenda da política externa brasileira. Foi o caso, por exemplo, da Venezuela de Nicolás Maduro, onde o diplomata esteve em março para falar de eleições.

Após o encontro de Amorim com Andrii Melnik, vice-chanceler ucraniano e representante para Américas, o Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia divulgou nota em que afirma que avaliou positivamente as intenções de Lula de facilitar a paz na Ucrânia.