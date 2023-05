SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Robert Alton, 70, morreu em maio de 2017, mas seu corpo só foi encontrado em março de 2023, seis anos depois. O caso ocorreu em Bolton, na região metropolitana de Manchester, na Inglaterra.

O corpo de Alton foi encontrado após um funcionário do Bolton at Home, grupo proprietário da casa onde o idoso morava, forçar a entrada na residência para realizar uma vistoria. As informações são do The Guardian.

O cadáver estava ao lado de uma pilha de correspondências fechadas com cerca de meio metro de altura, conforme o funcionário relatou aos investigadores.

No imóvel também foram encontrados alimentos com datas de validade de 2017 e um par de óculos de leitura colocado em um guia de TV de 4 de maio daquele ano.

O pagamento do aluguel do imóvel era feito automaticamente por meio de benefícios habitacionais. Entretanto, o diretor do Bolton at Home, Nelson Sharpe, ressaltou que eles fizeram "diversas tentativas" para contatar Alton nos últimos anos, mas não houve retorno.

A polícia concluiu que a morte de Robert "não era suspeita e que ele provavelmente morreu em maio de 2017", disse Sharpe por meio de um comunicado.

"É completamente inaceitável para nós que algo assim tenha acontecido e tomamos medidas para reduzir o risco de isso acontecer novamente", disse o diretor do grupo.

A polícia de Bolton informou que os parentes do idoso não foram encontrados.