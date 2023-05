SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A turista britânica Beth Bogar relatou que sofreu uma fratura no braço após ser mordida por um elefante no Mason Elephant Park & Lodge, durante viagem de férias em Bali, na Indonésia.

Bogar relatou que se aproximou do animal para tirar fotos, quando ele a mordeu no braço, e ela entrou "em pânico" ao ouvir seus ossos estalarem. As declarações foram dadas em entrevista à TV norte-americana WMUR.

Ela contou que estava acompanhada por um adestrador, que já conhecia esse elefante há 24 anos, e confiou nele para manter proximidade do animal. Entretanto, a britânica destacou que "não sabia o quão perto estava" do bicho.

Após a mordida, a turista contou que foi levado para o escritório do resort onde estava hospedada e passou gelo para aliviar a dor. Horas depois, seu braço começou a inchar e ela precisou ir ao hospital.

Na unidade hospitalar, Beth foi submetida a uma cirurgia de emergência. "Meu braço agora tem placas e parafusos. Tudo foi montado de novo, vai ser um longo caminho de recuperação", declarou.

Beth Bogar diz que teve uma despesa de US$ 10 mil (cerca de R$ 49,5 mil) com cuidados médicos. O resort se comprometeu a custear metade do valor -ela disse que o estabelecimento depositou US$ 4.800 (R$ 23,7 mil).

Os elefantes são animais que possuem quatro molares, um em cima do outro, na parte inferior dos dois lados da boca.