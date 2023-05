SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um youtuber americano de esportes radicais admitiu ter forjado a queda de seu avião e, em seguida, se gravar pulando de paraquedas para conseguir curtidas, visualizações e promover uma publicidade. Por se tratar de um suposto acidente aéreo, o caso foi parar na Corte Federal da Califórnia (EUA), onde a armação foi descoberta.

Em dezembro de 2021, Trevor Daniel Jacob, de 29 anos, publicou um vídeo no YouTube com o título "Eu bati meu avião". Nos primeiros minutos de vídeo, ele faz parecer que algo de errado tinha acontecido no avião, xinga e salta para fora.

O youtuber já estava com um aparato completo de paraquedas e, equipado de câmeras, gravou sua queda. O avião também estava com câmeras acopladas nas laterais.

O vídeo, que tem mais de três milhões de visualizações, era patrocinado por uma marca de carteiras.

O QUE APONTAM AS INVESTIGAÇÕES?

O youtuber irá se declarar culpado de obstruir uma investigação federal, informou ontem a Promotoria da Califórnia, por ter destruído os destroços que serviriam para a investigação sobre o caso. A pena máxima pelo crime é de 20 anos.

"Ele admitiu em seu acordo de confissão ter sido feito isso com a intenção de impedir que as autoridades federais investigassem o acidente aéreo de 24 de novembro", diz a promotoria da Califórnia. O youtuber perdeu a licença para voar em abril de 2022, conforme as investigações avançavam.

"Jacob não pretendia chegar ao seu destino, mas planejava ejetar-se de sua aeronave durante o voo e fazer um vídeo de si mesmo caindo de paraquedas no chão e de seu avião enquanto ele descia e caía", diz a nota da promotoria federal da Califórnia.

Ao chegar ao solo, o youtuber foi até o local dos destroços e recuperou dados com a gravação de vídeo do voo e da queda do avião.

Aos investigadores federais, ele mentiu: disse que não sabia onde os destroços tinham ido parar e também forjou um relatório de perda total de potência da aeronave. Ele foi com um amigo de helicóptero até o local dos destroços, recuperou as ferragens e levou até sua fazenda. Lá, desintegrou os pedaços e jogou em diferentes lixeiras do aeroporto local.