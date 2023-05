SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma família descobriu ser dona de uma fortuna de US$ 250 mil (cerca de R$ 1,2 milhão) depois de encontrar títulos no sótão de um imóvel destruído pelo furacão Katrina, que provocou graves estragos em cidades do sul dos Estados Unidos, em 2005.

Os documentos foram achados recentemente no cômodo de uma casa em Nova Orleans. Segundo o New York Post, o antigo dono dos títulos os guardou dentro de um cofre em um banco, mas a instalação foi atingida pelas inundações.

Assim que a água baixou, o homem recolheu seus documentos valiosos e os colocou em seu sótão e aparentemente os esqueceu. O homem morreu no último mês e sua família encontrou a fortuna enquanto limpava a casa.

Os parentes tiveram dificuldades para cobrar o valor de todos os títulos, pois o agente pagador original não foi localizado. Por esse motivo, eles tiveram que recorrer ao escritório do Tesouro da Louisiana. "Você nunca sabe o que pode ser uma propriedade não reclamada", disse o tesoureiro da Louisiana, John Schroder, em um comunicado à imprensa.

Lá, os documentos foram reunidos após 18 anos, analisados e sua autenticidade foi comprovada. "Este é um caso muito raro em que recebemos todos os títulos de papel deteriorados", disse John Broussard, diretor de investimentos do Tesouro da Louisiana. "Conseguimos combinar com sucesso os títulos físicos com nossos registros do tesouro, e o crédito significativo foi pago aos herdeiros desses títulos."