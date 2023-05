SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Duas aeronaves caíram neste sábado (13) na região russa de Briansk, a 40 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. Vídeos publicados nas redes sociais sugerem que elas foram abatidas, mas ao menos oficialmente a origem dos disparos ainda é incerta.

Segundo a agência de notícias Tass, ligada ao governo russo, um helicóptero modelo Mi-8 pegou fogo na cidade de Klintsi e caiu segundos depois. Duas pessoas morreram no incidente. Vídeos publicados em redes sociais mostram o momento exato em que o helicóptero pega fogo e se desmantela no ar.

A Tass citou um oficial dos serviços de emergência, dizendo que informações preliminares indicam que o motor do helicóptero pegou fogo antes do acidente. Já um vídeo publicado em um canal pró-Rússia no Telegram mostra a aeronave explodindo no céu e caindo em chamas.

Comentários que acompanham a publicação apontam que o helicóptero, construído na Rússia, foi abatido por um míssil. A agência de notícias Reuters não conseguiu verificar a informação.

O incidente foi um dos assuntos mais comentados no Twitter na manhã deste sábado, final da tarde na Rússia. Kiev e Moscou ainda não se pronunciaram.

Mais tarde, a Tass noticiou uma segunda queda de aeronave em Briansk. Dessa vez, envolvendo um avião de guerra russo. "Um Su-34 caiu não muito longe da fronteira ucraniana. O paradeiro das pessoas a bordo está sendo examinado", disse um funcionário do serviço de emergência ao veículo, acrescentando que as circunstâncias do acidente também estão sendo apuradas.

O Sukhoi Su-34, nome oficial da aeronave, é uma estrela do arsenal aeroespacial russo. O modelo é um potente bimotor de longo alcance, equipado para ataques de precisão a alta altitude.

Já no lado ucraniano, ainda neste sábado, duas pessoas morreram, entre elas uma adolescente de 15 anos, em um bombardeio russo na cidade de Kostiantinivka, a 25 quilômetros de Bakhmut, no leste do país. Outras dez pessoas ficaram feridas, segundo autoridades ucranianas.

Por outro lado, os russos acusaram os ucranianos de ter atacado civis em Lugansk, região controlada por Moscou, na sexta-feira (12). Segundo Moscou, os mísseis utilizados no ataque foram doados pelo Reino Unido. Seis crianças estariam entre os feridos.

Um dia antes, Londres havia anunciado que entregaria mísseis de longo alcance para Kiev. Na ocasião, Moscou acusou os britânicos de buscar um "sério agravamento" do conflito.