SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um pescador no Havaí conseguiu registrar em vídeo o momento em que um tubarão-tigre atinge o caiaque em que navegava.

Scott Haraguchi estava pescando em seu caiaque quando um tubarão-tigre colidiu com sua embarcação, nas águas próximas a Windward Oahu, em North Beach.

No início, Haraguchi pensou ser uma tartaruga, mas percebeu que era um tubarão-tigre, após a embarcação ser atingida pela criatura.

O pescador suspeita que o animal possa ter confundido o caiaque com uma presa ferida, possivelmente uma foca.

A cena foi gravada em vídeo acidentalmente, pois ele esqueceu sua GoPro ligada após pegar um peixe.

No dia seguinte, a confirmação da presença de um tubarão de 6 metros de comprimento levou as autoridades da Base do Corpo de Fuzileiros Navais do Havaí a fechar a North Beach e colocar placas de aviso.

"Ouvi um som sibilante que parecia um barco vindo em minha direção, sem o motor, e olhei de relance e vi uma coisa enorme e marrom. Meu cérebro pensou ser uma tartaruga, mas então meu caiaque foi atingido por essa coisa e percebi se tratar de um tubarão-tigre. Sei que a vida é curta, o tempo é curto na Terra, então temos que aproveitar ao máximo," disse Scott Haraguchi em entrevista à KITV