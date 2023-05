- Ucrânia diz ter abatido mísseis hipersônicos russos pela primeira vez

A Ucrânia informou nesta terça-feira (16) que derrubou seis mísseis hipersônicos russos Kinzhal em uma única noite, frustrando uma arma poderosa que Moscou havia anteriormente considerado quase impossível de deter.

Foi a primeira vez que a Ucrânia disse ter atingido uma série inteira de múltiplos mísseis hipersônicos e, se confirmado, seria uma demonstração da eficácia das defesas aéreas ocidentais implantadas recentemente.

As sirenes de ataque aéreo soaram em quase toda a Ucrânia no início do dia e foram ouvidas sobre Kiev e região por mais de três horas.

"A missão do inimigo é semear pânico e criar o caos. No entanto, na área operacional norte (incluindo Kiev), tudo está sob controle total", disse o general Serhiy Naev, comandante das Forças Armadas.

Os seis Kinzhals, mísseis balísticos que atingem até dez vezes a velocidade do som, estavam entre uma série de 18 que a Rússia disparou contra a Ucrânia durante a noite, iluminando Kiev com flashes e uma chuva de detritos, depois de serem atingidos no céu.

O Ministério da Defesa da Rússia informou que destruiu um sistema de defesa de mísseis Patriot, construído nos Estados Unidos com um míssil Kinzhal, de acordo com a agência de notícias militar Zvezda.

O comandante-em-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Valeriy Zaluzhnyi, disse que todos foram interceptados com sucesso.

Segundo autoridades municipais na capital ucraniana, três pessoas ficaram feridas por destroços.

"Foi excepcional em sua densidade - o número máximo de mísseis de ataque no menor período de tempo", afirmou Serhiy Popko, chefe da administração militar da cidade de Kiev, no Telegram.

De acordo com a agência Zvezda, o ministério russo disse que os ataques foram direcionados a unidades de combate ucranianas e locais de armazenamento de munição.

Zaluzhnyi declarou que suas forças interceptaram os seis Kinzhals lançados de aeronaves, bem como nove mísseis de cruzeiro Kalibr, a partir de navios no Mar Negro e três Iskanders disparados em terra.

No início deste mês, a Ucrânia disse que derrubou um único míssil Kinzhal sobre Kiev, pela primeira vez usando um sistema de defesa aérea Patriot norte-americano.

O míssil Kinzhal, cujo nome significa punhal, pode transportar ogivas convencionais ou nucleares por até 2 mil quilômetros. A Rússia usou a arma em uma guerra pela primeira vez na Ucrânia no ano passado e só reconheceu disparar os mísseis em algumas ocasiões.

O presidente russo, Vladimir Putin, tem frequentemente elogiado o Kinzhal como prova da liderança russa em equipamentos militares, capaz de enfrentar a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

Com as forças ucranianas se preparando para uma ofensiva pela primeira vez em seis meses, a Rússia está lançando ataques aéreos de longo alcance com maior frequência desde o início da guerra.

(Reportagem adicional de Aleksandar Vasovic, Dan Peleschuk, Maria Starkova, Lidia Kelly)

