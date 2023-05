BUENOS AIRES, ARGENTINA (FOLHAPRESS) - A vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, confirmou em uma carta publicada em suas redes sociais que não será candidata à Presidência do país. A peronista já vinha dando sinais de que não participaria das eleições, que ocorrem em outubro, mas havia uma indefinição quanto à sua decisão final.

"Eu já disse isso no dia 6 de dezembro de 2022. Não serei um animal de estimação do poder para nenhuma candidatura. Tenho demonstrado, como ninguém, privilegiar o projeto coletivo sobre a posição pessoal", escreveu ela no comunicado a seus apoiadores.

A desistência ocorre quase um mês após o presidente Alberto Fernández abandonar a disputa. Seu antecessor e opositor, Mauricio Macri (2015-2018), havia feito o mesmo em março pela aliança Juntos por el Cambio. A poucos meses do pleito, a corrida é considerada muito incerta.