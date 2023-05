BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) enviou ao Congresso indicações para postos diplomáticos no exterior, entre os quais o do ex-número 2 do Itamaraty durante o governo de Jair Bolsonaro (PL).

O ex-secretário-geral Fernando Simas Magalhães deverá ser o novo embaixador na Holanda --o nome dele ainda precisa ser aprovado pelo Senado. Lula também nomeou o ex-embaixador em Washington Nestor Forster, identificado com Bolsonaro e amigo do escritor Olavo de Carvalho (1947-2022), para o consulado-geral em Vancouver, no Canadá. Para chefes desse tipo de representação, não é necessário sabatina.

As indicações e nomeações foram publicadas na edição desta quarta-feira (17) do Diário Oficial da União.

A indicação de Forster a um consulado se deve à dificuldade que ele poderia enfrentar em sabatinas no Senado, devido à identificação com o ex-presidente. O diplomata deixou a representação em Washington em janeiro, substituído por Maria Luiza Ribeiro Viotti, que será a primeira mulher a chefiar a embaixada nos EUA. O nome dela foi aprovado na semana passada pela Comissão de Relações Exteriores do Senado.

Forster tem bom trânsito na capital americana e experiência nessa representação diplomática desde os anos 1990, tendo atuado inclusive sob gestões petistas. Mas sua defesa de Bolsonaro enquanto esteve no cargo e o elo com figuras do bolsonarismo o colocaram no topo da lista de trocas do novo governo.

Além disso, o embaixador era amigo de Olavo de Carvalho, visto como espécie de guru do bolsonarismo. Homenageou-o em diferentes oportunidades e, após a morte do escritor, publicou em um perfil da embaixada em redes sociais que Olavo deixava "um legado duradouro por meio de seu vasto trabalho".

Ainda no campo das nomeações, em que não há necessidade de sabatina no Senado, Lula indicou Norberto Moretti como representante alterno do Brasil junto à ONU, o que corresponde ao número 2 desse posto. O número 1 será Sérgio Danese, cujo nome já foi aprovado pela Comissão de Relações Exteriores.

Para o posto de cônsul-geral do Brasil em Orlando, nos EUA, o presidente nomeou João Quental Novaes de Almeida. Lula também encaminhou ao Senado as indicações de Claudio Frederico de Matos Arruda para ser embaixador na Austrália e de Ricardo Guerra de Araújo para chefiar a representação na Romênia.