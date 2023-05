SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve chegar nesta quinta (18) em Hiroshima, no Japão, onde participará como convidado da cúpula do G7, grupo que reúne algumas das principais economias do mundo. No encontro, os líderes discutirão a Guerra da Ucrânia e seus impactos na economia e segurança, inclusive a alimentar, em todo o mundo.

Criado em 1975, o G7 produziu ao longo da história decisões de importância global. Esta será a sétima participação de Lula em reuniões do grupo como convidado. Entenda mais sobre o fórum e veja as diferenças para o G8 e G20 a seguir.

**O que é o G7?**

É a abreviação para Grupo dos Sete, que reúne alguns dos países mais poderosos do grupo. Atualmente, formam a organização os governos de Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido e EUA.

O G7 se autodefine como fórum das "economias avançadas mais influentes e abertas do mundo [...], vinculadas por valores como democracia e abertura para o exterior". Os membros do grupo se reúnem todos os anos para discutir iniciativas econômicas, políticas e sociais, em áreas como ambiente, direitos humanos, desenvolvimento e saúde. A segurança global também é frequentemente objeto de discussão.

O grupo reúne países alinhados politicamente. Não são as sete maiores economias do mundo, já que China e Índia (2º e 5º lugar em termos nominais, respectivamente) não fazem parte do G7.

Cada ano, o país que detém a presidência do G7 organiza a reunião. São realizados encontros de presidentes e ministros dos países que formam o grupo. Líderes de outras nações podem ser convidados.

**Como o G7 surgiu?**

O grupo foi estabelecido em 1975 para facilitar uma reação coordenada à crise do petróleo e do câmbio, iniciada em 1971. Foi criado pelo chanceler federal alemão, Helmut Schmidt (1918-2015), e pelo então presidente da França, Valéry Giscard d'Estaing (1926-2020).

À época, o grupo era G6: faziam parte Alemanha, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido. O Canadá entrou para a organização um ano depois, em 1976, após pedido de Washington.

Algumas instituições financeiras e blocos econômicos atuam nas discussões do grupo e têm influência para a tomada de decisões, entre as quais o FMI (Fundo Monetário Internacional) e o Banco Central Europeu. A União Europeia passou a participar como observadora das cúpulas em 1977 e de todas as reuniões de trabalho em 1981. O bloco é representado pelo presidente da Comissão Europeia e o presidente do Conselho Europeu --atualmente Ursula von der Leyen e Charles Michel, respectivamente.

**Qual é o poder do G7?**

O grupo produziu ao longo da história decisões de importância global. No ano passado, por exemplo, a cúpula do G7 determinou sanções à Rússia para retaliar a invasão da Ucrânia, iniciada em fevereiro de 2022. Também foi anunciado um investimento de US$ 600 bilhões (R$ 2,9 trilhões) em infraestrutura em países em desenvolvimento.

No ano anterior, em 2021, os líderes do G7 trabalharam em uma reforma tributária global e concordaram em estabelecer um imposto mínimo de pelo menos 15% para as empresas multinacionais.

**O que foi o G8?**

O grupo passou a ser chamado de G8 a partir de 1998, com a entrada da Rússia. A expansão do fórum foi uma tentativa de aproximação dos países do Ocidente com o Kremlin após a Guerra Fria e também devido ao poder bélico de Moscou.

Mas a Rússia foi expulsa do grupo em 2014 como retaliação à invasão da Crimeia --península anexada por Moscou após a queda do governo pró-Kremlin na Ucrânia. À época, o ministro de Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, disse que o afastamento do país não era uma "grande tragédia".

**O que é o G20?**

É a abreviação para Grupo dos Vinte, que reúne os países com as maiores economias do mundo. Formam a organização 19 Estados e um bloco econômico, a União Europeia.

Atualmente, fazem parte do grupo a África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália.

Brasil, Canadá, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, França, Índia, Indonésia; Itália, Japão, México, Reino Unido, Rússia, Turquia e União Europeia.

Assim como no G7, os membros do G20 se reúnem todos os anos para discutir iniciativas econômicas, políticas e sociais. Outros países podem ser convidados para os encontros.

O grupo se autodefine como o principal fórum de cooperação econômica internacional, que desempenha "papel importante na formação e fortalecimento da arquitetura e governança global em todas as principais questões econômicas internacionais".

**Como o G20 surgiu?**

O G20 foi fundado em 1999 após uma crise financeira na Ásia como um fórum para os ministros das Economias e presidentes dos bancos centrais discutirem questões econômicas e financeiras globais.

A partir de 2008, diante de uma maior percepção sobre a importância dos países emergentes na economia global, as reuniões passam a contar também com os chefes de Estados. Mais amplo, o fórum passou a englobar outros temas além da economia, entre os quais o meio ambiente, energia e segurança.