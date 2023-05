SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma idosa na Austrália hospitalizada após policiais usarem uma arma de choque contra ela duas vezes morreu nesta quarta-feira (24). A informação foi confirmada pelo jornal britânico The Guardian.

Clare Nowland, que tinha 95 anos e sofria de demência, vivia em uma casa de repouso e foi atacada pelas forças depois que a equipe da instituição afirmou que ela estava carregando uma faca em Cooma, a 300 km de Sydney. Ela teria sido atingida no peito e nas costas, e sua queda pode ter feito com que ela sofresse uma fratura no crânio e hemorragia cerebral.

O policial que usou a arma contra a idosa, Kristian White, 33, foi indiciado por acusações de agressão física, e deve aparecer diante da corte em 5 de julho. Sua pena pode chegar a dez anos de prisão.

O caso indignou a Austrália. Andrew Thaler, representante da família que falou com o jornal Sydney Morning Herald, afirmou que ele e seus parentes ficaram chocados pelo incidente. "Como acharam apropriado usar esse nível de força em uma mulher de 95 anos?", questionou.