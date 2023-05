SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As chamas atingiram um prédio próximo a uma estação ferroviária durante a tarde desta quinta-feira (25), no horário local, na região central de Sidney.

Parte do prédio de sete andares desabou antes dos bombeiros controlarem as chamas. Segundo o jornal DailyMail, por volta das 19h (6h no horário de Brasília), o incêndio havia sido controlado, porém não extinguido.

O fogo também atingiu um prédio residencial próximo ao local e um carro que estava estacionado na rua. O incêndio foi registrado com o nível mais alto de emergência do Corpo de Bombeiros e contou com a ação de mais de 100 agentes.

O prédio estava vazio, disse uma testemunha ao jornal. "Nós todos evacuamos. A fumaça virou fogo muito rápido", contou.

Não há registro de vítimas até o momento.

Ainda não se sabe o que causou o incêndio. Segundo os Bombeiros, "é cedo demais" para saber o que aconteceu, mas as investigações já estão em andamento.

Alguns serviços de transporte foram suspensos por conta do incêndio. A circulação de trens nas linhas L2 Randwick e L3 Kingsford foram interrompidas e rotas de ônibus foram desviadas.