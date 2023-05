SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A polícia procura por uma arma e uma câmera de vídeo que seriam de Christian Brueckner, principal suspeito pelo desaparecimento de Madeleine McCann, em 2007. Novas buscas por Maddie, que nunca foi localizada, estão sendo realizadas em Portugal.

Os itens procurados pela polícia teriam sido roubados da casa de Brueckner e, segundo um informante e ex-amigo do suspeito, teriam sido jogados em uma barragem no Algarve, em Portugal. A informação é do jornal britânico Daily Mail.

A polícia acredita que a câmera pode conter imagens de Madeleine, além de registros dos outros ataques sexuais que Brueckner teria cometido. As buscas são feitas principalmente na margem, já que a barragem está com o nível de água abaixo do normal.

O relato do informante se corroborou o depoimento de outros dois homens, identificados como Manfred Seyferth e Helge Busching, testemunhas do caso que teriam relatado a invasão à casa de Brueckner, quando ele estava preso, segundo o Daily Mail.

Segundo Seyferth e Busching, ao tocarem a câmera, viram um homem mascarado atacando sexualmente uma mulher. Eles disseram que a voz era de Brueckner.

"Seyferth disse que uma arma também foi encontrada e que, depois de encontrar a câmera de vídeo, eles entraram em pânico, fugiram e depois jogaram os dois itens no lago. Seyferth disse aos investigadores que o material na fita de vídeo era maligno e se isso for encontrado será vital para construir um caso contra Brueckner. Agora, outra testemunha se apresentou para confirmar a história dos dois primeiros homens e isso levou à intensificação da investigação", disse uma fonte ao Daily Mail.

A pedido de autoridades alemãs, a polícia de Portugal realiza uma operação na barragem do Arade, a cerca de 50 km da Praia da Luz, no Algarve, onde Maddie foi vista pela última vez há 16 anos.

O local era muito frequentado por Christian Brueckner, e uma casa dele fica localizada perto da barragem.

Materiais encontrados no local, principalmente amostras de solo, seriam levados para análise na Alemanha, segundo informaram investigadore ao jornal britânico.

Esta, porém, não é a primeira vez que são feitas buscas no local. Em 2008, mergulhadores estiveram na barragem a procura do corpo de Madeleine McCann. Apenas uma meia foi encontrada.

Caso segue sem desfecho

Em 3 de maio de 2007, a menina de três anos sumiu em Algarve, Portugal, durante férias com a família.

Na noite do crime, os pais dela saíram para jantar com amigos em um restaurante próximo e deixaram os filhos no quarto do hotel dormindo. Quando voltaram, Madeleine havia desaparecido sem deixar rastros.

Caso nunca foi solucionado. De 2007 até hoje, Madeleine foi "vista" cerca de 9 mil vezes e em mais de cem países, incluindo a Itália, onde foi confundida com uma sem-teto, mas todas as pistas eram falsas.