SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A polícia de Portugal encerrou as buscas na barragem do Arade por vestígios que comprovem a relação de Christian Brueckner com o desaparecimento da menina Madeleine McCann.

A polícia encontrou pedaços de roupa e objetos de plástico, que serão analisados em laboratórios da Alemanha, apurou o jornal português Correio da Manhã. As novas buscas foram realizadas a pedido de autoridades alemãs.

O principal objetivo era encontrar uma câmera que seria de Christian Brueckner, principal suspeito pelo desaparecimento de Madeleine McCann em 2007. Não se sabe se a câmera foi localizada.

A polícia acredita que a câmera pode conter imagens de Madeleine, além de registros de outros ataques sexuais que Brueckner teria cometido. Segundo um informante da polícia, a câmera foi roubada da casa de Brueckner e jogada na barragem do Arade.

Não é a primeira vez que são feitas buscas no local. Em 2008, mergulhadores estiveram na barragem a procura do corpo de Madeleine McCann. Apenas uma meia foi encontrada.

Caso segue sem desfecho completo

Em 3 de maio de 2007, a menina de três anos sumiu em Algarve, Portugal, durante férias com a família.

Na noite do crime, os pais dela saíram para jantar com amigos em um restaurante próximo e deixaram os filhos no quarto do hotel dormindo. Quando voltaram, Madeleine havia desaparecido sem deixar rastros.

Caso nunca foi solucionado. De 2007 até hoje, Madeleine foi "vista" cerca de 9 mil vezes e em mais de cem países, incluindo a Itália, onde foi confundida com uma sem-teto, mas todas as pistas eram falsas.