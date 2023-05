SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem abriu a porta de emergência de um avião da Asiana Airlines pouco antes de a aeronave pousar, nesta sexta (26), provocando pânico entre os passageiros, e acabou detido na Coreia do Sul.

A aterrissagem aconteceu com segurança, ainda que nove pessoas, todas as quais adolescentes, foram hospitalizadas após o desembarque no Aeroporto Internacional de Daegu, a 240 km da capital Seul.

O avião estava a 200 metros do chão, segundo um porta-voz da companhia aérea, quando um homem sentado próximo à saída de emergência abriu a tampa e puxou a alavanca para que a porta se abrisse.

Um passageiro não identificado disse à agência de notícias Yonhap que as pessoas que estavam próximas à porta pareciam ter desmaiado com o movimento. "Pensei que o avião ia explodir."

Alguns viajantes tiveram dificuldades respiratórias depois da abertura da porta, mas ninguém ficou gravemente ferido. "[Abrir a porta de emergência] é particularmente perigoso durante o pouso e a decolagem. Alguém da equipe de voo deveria ter parado aquele passageiro", disse Sohn Myong-hwan, professor do departamento de manutenção de aviação da Universidade Sehan, da Coreia do Sul.

O Airbus A321-200 havia partido da ilha de Jeju com 200 passageiros. Após o incidente, fotos mostraram a porta de emergência aberta perto da asa esquerda e uma rampa de escape aberta arrancada dela.

O Ministério dos Transportes disse em comunicado que a polícia prendeu o homem que abriu a porta e que apura se houve violações das leis de segurança da aviação. Além disso, as autoridades investigam se a Asiana Airlines seguiu os protocolos para monitorar as saídas de emergência da aeronave