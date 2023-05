SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ron DeSantis, governador da Flórida e pré-candidato republicano à Presidência dos EUA, disse que cogita perdoar participantes do ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021. As informações são da NBC News.

O pré-candidato afirma que examinaria o perdão de manifestantes do Capitólio, ativistas contrários ao aborto e pais presos por ações em reuniões de conselhos escolares. Mais de 1.000 pessoas envolvidas no ataque ao Capitólio foram presas, e mais de 480 foram condenadas. Centenas de outros envolvidos foram identificados, mas ainda não foram indiciados.

DeSantis também disse que considera perdoar o ex-presidente Donald Trump caso ele seja acusado de delitos federais. Dentro do Partido Republicano, os dois são os candidatos com mais chances de se elegerem à Casa Branca, e se provocam com frequência.

Anteriormente, Trump declarou que perdoaria grande parte das pessoas condenadas por delitos federais relacionados ao ataque. O próprio ex-presidente dos EUA é investigado por possível envolvimento na invasão do Capitólio. Neste mês, Trump foi condenado por abuso sexual contra a escritora E. Jean Carroll.

Em entrevista a um programa conservador de rádio, DeSantis declarou que "qualquer exemplo de tratamento diferenciado baseado em política ou em instrumentalização seria investigado, não importa quão grande ou pequeno".